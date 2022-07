Giovanni Simeone è sempre più vicino a lasciare il Verona. L'attaccante argentino infatti non è stato convocato per l'amichevole di domani contro l'Hoffenheim. Chiaro segnale di come sia un giocatore in uscita. Il Napoli è da tempo interessata e potrebbe nel breve chiudere l'operazione per una cifra intorno ai 15/20 milioni di euro.