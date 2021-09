In cerca di un attaccante durante il mercato, il Verona ha pescato Giovanni Simeone dal Cagliari. Il Cholito è arrivato in prestito con diritto di riscatto, e oggi si è presentato così alla stampa: "Verona per me rappresenta una possibilità per continuare a crescere; non so cosa succederà, ma sono contento di essere venuto qui. E' una grande opportunità. Da due anni si parlava di un mio arrivo all'Hellas, ma credo di averlo scelto nel momento giusto per la mia carriera. Qui si fa del lavoro e dell'impegno la base di tutto, proprio come quello che faccio io. Se dovessi scegliere una parola per descrivermi direi 'garra', la mia caratteristica è quella di combattere su ogni pallone e dare sempre tutto per la squadra".



"Anche mio padre è molto contento per la scelta che ho fatto. Ci sentiamo spesso, anche se è lontano mi sostiene sempre". Da Cagliari a Verona, il Cholito ritrova Di Francesco: "E' sereno, felice del mio arrivo e della rosa a disposizione. L'ho sentito prima di venire qui, mi ha detto che mi sarei trovato molto bene. A Cagliari abbiamo vissuto una stagione difficile, sia con lui che con Semplice. E non è sempre facile uscire dai momenti complicati. Sapere che qui ci sarebbe stato Eusebio mi ha aiutato molto. C'erano diverse ipotesi, ma ho capito che qui mi volevano fortemente".