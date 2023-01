Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Lecce.



Sulla partita: "La squadra ha ritrovato orgoglio, lo dimostra il fatto che i tifosi ci abbiano aspettato mentre il pullman arrivava allo stadio. I nuovi ragazzi sono giovani, hanno entusiasmo, hanno bisogno di tempo per capire dove sono arrivati, ma la gioventù può aiutare anche una squadra che ha bisogno di punti".



Quale futuro per Ilic, Hien e Henry?

"La risposta la posso dare quando c'è una firma, altrimenti sono solo parole anche serie che non determinano niente. Oggi pensiamo a questa partita, da domani faremo le nostre valutazioni delle offerte che sono arrivate e prenderemo delle decisioni".



Il Lecce vi ha contattato per Magnani?

"Non ci sono stati incontri anche perché non era la settimana giusta ma non penso sia una cosa percorribile".