Hellas Verona-Spezia (domenica 13 novembre ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 15esima giornata di campionato in Serie A, in campo per l'ultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.



PROBABILI FORMAZIONI



VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Hongla, Veloso, Tameze, Lazovic; Lasagna, Henry. All. Bocchetti.



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Ekdal, Bourabia, Bastoni; Nzola, Verde. All. Gotti.