Il campionato della Reggina sta superando anche le più rosee aspettative. La formazione allenata da Filippo Inzaghi si trova in 2ª posizione, in piena lotta per la promozione diretta. La squadra granata è alla ricerca di un bomber per continuare la scalata verso la Serie A. Secondo quanto riportato da SerieBNews, i granata stanno monitorando Kevin Lasagna, nell’orbita anche di Monza, Sampdoria e Cremonese.