La Sampdoria ha evidenziato in questa prima parte di campionato un evidente problema in fase realizzativa. Per sopperire, i blucerchiati tenteranno di muoversi a 'costo zero' o quasi a gennaio, approfittando di qualche esubero. Da Corte Lambruschini, ad esempio, stanno guardando in casa del Verona, dove ci sono due giocatori poco impiegati.



Sono entrambi attaccanti, ossia Thomas Henry e Kevin Lasagna. Il francese classe 1994 ex Venezia ha segnato 2 reti in 9 gare, mentre l'italiano è a quota 1 gol in 7 gettoni. La Samp, scrive Tuttosport, potrebbe imbastire uno scambio coinvolgendo anche alcuni suoi tesserati che piacciono ai gialloblù come Colley, Ferrari o Caputo.