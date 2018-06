Benevento show sul calciomercato. Il presidente Vigorito non vuole perdere tempo per riacciuffare subito la Serie A. Oggi atteso in città Nocerino (ex Orlando). In arrivo in mezzo al campo anche Laribi (Cesena). I giallorossi hanno sorpassato il Pescara nella corsa all’esterno offensivo Improta (Genoa, era al Bari) e aspettano Maggio (in scadenza col Napoli) per la fascia destra.

Da una campana all’altra. Anche la Salernitana è scatenata. Lotito cala il tris: presi l’attaccante Sansone (biennale con opzione) dal Novara e i centrocampisti Altobelli e Castiglia dalla Pro Vercelli.



Continua a non trovare pace il Livorno, che perde il tecnico della promozione in B Andrea Sottil. L’allenatore si accaserà al Catania e ora per la successione gli amaranto puntano su Massimo Drago (ex Cesena). In giornata era circolato anche il nome di Cristiano Lucarelli, ma l’ex bomber livornese ha smentito su Twitter, affermando di non essere stato contattato da nessuno.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, lo Spezia stringe per Romizi (Vicenza). Marconi rinnova fino al 2020 con la Cremonese che chiude per il centrocampista Castagnetti (Spal, era all’Empoli). Il Cittadella in pressing per Capello (Cagliari, era al Padova). Idea Falletti (Bologna) per il Verona, che è vicino al rinnovo con Franco Zuculini. Volata Padova-Cosenza per De Luca (Entella). L’Ascoli pensa a Fabbro (Chievo) per l’attacco. Il Pescara ci prova per Asencio (Genoa, era all’Avellino) e insiste per Bakayoko (Inter).



Vannucchi (Alessandria) piace al Perugia che ha chiesto Lunetta (era al Renate) all’Atalanta. L’Avellino è in pressing per Citro (Frosinone) e Melegoni (Atalanta). Il Lecce si avvicina a La Mantia (Entella) e non molla la presa per Marilungo (Spezia, era all’Atalanta). Costa (Benevento) nel mirino del Crotone che aspetta il via libera del Milan al ritorno di Simic. Infine il Palermo è vicinissimo a riaccogliere in società Rino Foschi.