Verona-Torino​ LIVE

Getty Images

(calcio d'inizio alle ore 20:45) è il secondo anticipo della quinta giornata di campionato in Serie A dopo Cagliari-Empoli (LEGGI QUI) . Gli ospiti si presentano a questa sfida da imbattuti con 8 punti in classifica come Inter e Juventus, due in più dei padroni di casa a quota 6 e reduci dalla sconfitta di lunedì sera sul campo della Lazio. La prossima avversaria in campionato del Torino, che martedì riceve l'Empoli in Coppa Italia. Invece nel prossimo turno di Serie A il Verona fa visita al Como. Zanetti deve fare a meno di Cruz, Duda, Harroui, Serdar e Suslov. Vanoli non può contare su Ilkhan, Savva, Schuurs, Vlasic e Vojvoda.