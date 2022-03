Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato così a Dazn: “Il Napoli ha fatto una bella partita, noi abbiamo avuto un po' di problemi in questa settimana, qualche infortunio. Non è bastato quello che abbiamo messo in campo, dovevamo fare di più. Mi spiace per il rosso a Ceccherini, che non condivido, l'arbitro ci ha tolto la possibilità di provare a riprendere la partita. I gol su rimessa laterale? Pensa che ci abbiamo lavorato in settimana. L'obiettivo in questo finale di stagione? Le motivazioni ci sono sempre, un giocatore deve farsi vedere, dimostrare di essere il più forte. Per me assurdo parlare di questo argomento, le motivazioni non possono e non devono mancare".