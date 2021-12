Igor Tudor, tecnico dell'Hellas Verona, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta con l'Atalanta: “La partita col Venezia non c’entra niente, abbiamo fatto una bella gara, giusta nell’approccio e nella proposta creando tanto. Il pareggio ci stava pienamente. Gli facciamo i complimenti perché hanno fatto un gol in più. Guardiamo avanti. L’Atalanta ha accelerato nel secondo tempo, poi lo abbiamo fatto noi ma non siamo riusciti a pareggiare. Ci sta contro una squadra forte come l’Atalanta che a decidere sia una deviazione. Faccio i complimenti e pensiamo alla Coppa".



LA COPPA ITALIA - "Vediamo, penso di fare giocare chi non ha giocato molto. Oggi ci mancavano giocatori, Barak non è ancora pronto e non lo abbiamo voluto rischiare. Penso che dalla prossima sarà a disposizione".



SIMEONE - "Abbiamo giocato con tre punte vere che hanno fatto molto bene mettendo in difficoltà i loro difensori. Dopo abbiamo messo anche Bessa che ci ha aiutato nel gioco".



PASALIC E MUSSO - "Sono due giocatori forti".