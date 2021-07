Primo colpo di mercato per l'Hellas Verona del neo-tecnico Eusebio Di Francesco. Tramite un comunicato, infatti, i gialloblù hanno annunciato: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Royal Antwerp FC – a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista camerunense Martin Hongla.



Nato a Yaoundé, capitale del Camerun, il 16 marzo 1998, Martin Hongla ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel suo Paese Natale, più precisamente nella Nkufu Academy, prima di trasferirsi in Spagna, dove tra il 2016 ed il 2018 ha maturato esperienza in tutti e tre i campionati professionistici spagnoli, vale a dire in Segunda Division B con la maglia del Recreativo Granada, in Segunda Division in forza al Barcellona B e nella Liga tra le file del Granada CF, con cui ha totalizzato 11 presenze tra campionato e Coppa del Re. Il centrocampista camerunense ha quindi militato tra il 2018 e il 2019 nel Karpaty Lviv, in Ucraina, prima di trasferirsi ad Anversa, al Royal Antwerp FC, con cui ha raccolto 58 presenze, 3 reti e 2 assist-gol tra Jupiler Pro League - il massimo campionato belga - Europa League e Coppa del Belgio, trofeo - quest'ultimo - vinto nella stagione 2019/20. Martin Hongla ha inoltre vestito la maglia della propria Nazionale in 5 occasioni, difendendo i colori del Camerun in 2 match amichevoli e in 3 incontri validi per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Martin Hongla, augurandogli le migliori soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia gialloblù".