Alessandro Crescenzi è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. Questo il comunicato del Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto ad U.S. Cremonese - a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Crescenzi, terzino sinistro classe 1991 che nella corrente stagione non è stato impiegato in maglia gialloblù in gare ufficiali, mentre nella scorso campionato di serie B ha totalizzato 12 presenze (con due assist-gol), venendo utilizzato anche in 2 partite di Coppa Italia (1 assist-gol). Hellas Verona FC augura ad Alessandro Crescenzi una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni"