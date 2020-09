Attraverso il sito ufficiale e i canali social del Verona è arrivata l'ufficialità dell'acquisto in prestito con diritto di riscatto di Andrea Favilli dal Genoa.



IL COMUNICATO

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Genoa Cricket and Football Club, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli, 23enne attaccante centrale ben strutturato fisicamente