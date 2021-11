Intervento al tendine d'achille e 2021 già concluso per il terzino ex-Juve e oggi al Verona, Gianluca Frabotta. Il percorso di recupero è stimato in almeno 8 settimane, come confermato dal club veronese.



IL COMUNICATO

L'Hellas Verona FC rende noto che nella giornata di ieri, martedì 2 novembre, il calciatore Gianluca Frabotta è stato sottoposto ad intervento chirurgico al tendine di Achille destro. L’intervento, eseguito dal Professore Attilio Santucci presso la clinica Villa Stuart di Roma, è tecnicamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane.