Intervento al ginocchio perfettamente riuscito per, lo rende noto l'con una nota ufficiale:Hellas Verona FC comunica che il calciatore Thomas Henry è stato sottoposto questa mattina alla ricostruzione legamentosa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento, eseguito a Lione dal Professor Sonnery-Cottet, è perfettamente riuscito.

Operazione ok! Grazie a tutti i tifosi per la vicinanza, inizierò subito a lavorare per tornare a lottare in campo



Thomas pic.twitter.com/EhTQV382Ie

— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 25, 2023