Tanti club di Serie A lo hanno corteggiato, ma il futuro diè ancora a Verona: con un comunicato ufficiale, l'conferma l'intesa con il tecnico e il suo staff per ilLa nota:"Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, segnatamente sino al 30 giugno 2023".