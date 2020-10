, il comunicato:"Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2022 di Alan Empereur, 26enne difensore protagonista - al pari di tutta la squadra gialloblu - di un'ottima stagione, la scorsa, nella quale si è misurato per la prima volta in carriera con il campionato di Serie A. Una stagione nella quale ha totalizzato 13 presenze in campionato, di cui 6 da titolare, e 1 presenza in Coppa Italia con gol messo a segno contro la Cremonese il 18 agosto 2019".