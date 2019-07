Attraverso un comunicato ufficiale, il Verona ha annunciato sei operazioni in entrata:



- Eugenio Bracelli (difensore, classe 2002): acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società SSD Pro Sesto



- Diego Casalini (attaccante, classe 2003): acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla Società Paganese Calcio 1926



- Lorenzo Giacometti (difensore, classe 2003): acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società AS Gubbio 1910



- Pietro Montanari (portiere, classe 2003): acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società AS Gubbio 1910



- Simone Eboseta Bissa (portiere, classe 2004): acquisito a titolo definitivo dalla società CS Trevigliese



- Federico Fioretti (difensore, classe 2004): acquisito a titolo definitivo dalla Società Pro Calcio Bari