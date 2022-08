Isak Hien è al centro di una trattativa tra Verona e Djugarden, ma la testa del giocatore è concentrata sul presente. Il difensore classe '99 è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nella vittoria della squadra svedese per 3-0 contro i ciprioti dell'Apoel (l'ex Salernitana Belec in porta), nell'andata dei preliminari di Conference League.