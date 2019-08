Miguel Veloso, nuovo acquisto del Verona ha parlato in conferenza stampa della prossima stagione: ''Credo in questo Verona, rispetto le opinioni di tutti, ma sarà solo il campo a dare il giudizio finale. Sono qui per fare la mia miglior stagione in Italia. Il mister mi ha chiamato a giugno, poi ci siamo sentiti col direttore e abbiamo trovato l'accordo. C'è un bel mix di giovani ed esperti, siamo un bel gruppo, questo è importante per i nostri obiettivi. Juric? E' molto esigente. E sono certo che farà a rendere al meglio il gruppo a disposizione. A centrocampo io e Badu siamo quelli con maggiore esperienza in A, ma ci sono giovani importanti come Henderson. Penso che si debba lavorare tutti per il gruppo, è quello l'elemento decisivo. Al Verona porto la volontà di fare la mia migliore stagione per dimostrare a me stesso di poter ancora dare tanto. Poi ovviamente porto tanta esperienza, con la quale spero di aiutare i più giovani. Penso che sia importante iniziare bene. Poi qualsiasi cosa succeda dovremo sempre essere fiduciosi, sono certo che possiamo fare una bella stagione''.