Marco Zaffaroni, allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto a DAZN per analizzare la vittoria di misura sul Lecce: "Ovviamente c'è grande felicità per questi tre punti arrivati con una grande prestazione, per noi è un risultato pesante essendo uno scontro diretto. La classifica ora ci sorride ma dobbiamo mantenere la calma, manca ancora un pezzettino".



Avete cambiato atteggiamento?

"Stasera abbiamo voluto impostare la gara in un certo modo perché giocavamo su un campo difficile, abbiamo preso il Lecce alto per giocare uno contro uno nonostante loro abbiano giocatori molto pericolosi. Volevamo dare un segnale, i ragazzi hanno interpretato benissimo la partita. Nella ripresa non ci siamo disuniti, è stata una prestazione di alto livello. Sono gare che non puoi sbagliare e questo dà ancora più valore a ciò che è stato fatto".



La strada ormai è quella giusta?

"Bisogna continuare su questa strada, tutto questo percorso è stato fatto senza guardare la classifica. Poi il rischio di farti condizionare c'è però siamo sempre rimasti concentrati solo su di noi e dovremo fare lo stesso fino alla fine".



Come l'avete vinta?

"Abbiamo giocato senza presunzione, mantenendo certi equilibri ma avendo la forza per accettare i duelli. Lo spirito stasera è stato questo rispettando sempre l'avversario ma facendo un determinato tipo di gara. C'era anche lo stadio pieno, non era semplice dal punto di vista mentale".