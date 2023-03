Il tecnico delMarcoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza:"Non dobbiamo essere condizionati dai risultati degli altri: dovremo fare una partita di intensità, carattere e forza, consapevoli di affrontare un avversario di valore. Dobbiamo pensare a noi, cercando di fare risultati attraverso le prestazioni e andando avanti per la nostra strada".- "Dobbiamo spendere meno energie possibili nelle cose che non ci riguardano. Questa è la forza che serve avere per continuare il percorso che abbiamo avviato. Per riuscire a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati dobbiamo essere in grado di farlo: abbiamo le qualità per riuscirci, dobbiamo andare avanti per la nostra strada".- "Perdiamo Ngonge, che ha avuto una distorsione alla caviglia. Non credo sia gravissimo, ma domani non ci sarà. È molto probabile che tra i convocabili ritornino Veloso e Djuric. Il nostro è un cammino molto intenso, ma i ragazzi hanno voglia di dimostrare di poter riuscire nel nostro intento".- "Duda è uscito a La Spezia perché aveva preso una botta, ha saltato i primi allenamenti in settimana, ma dovrebbe essere assolutamente disponibile. Ci sono tante opzioni da questo punto di vista: sto cercando di ruotare tutte le pedine, c'è un grande dispendio di energie, e quindi è fondamentale che tutti siano a disposizione, sia dall'inizio che a gara in corso. Avere dei ricambi che entrino con la voglia giusta diventa fondamentale".- "Lorenzo ha recuperato. Josh sta bene, sia fisicamente che mentalmente: è un giocatore sul quale puntiamo molto. Parliamo di un 2002, alla prima esperienza in A: ha tirato tanto la carretta, è normale ci siano delle rotazioni".- "È sicuramente un'opzione. Miguel ha un'esperienza incredibile, il suo rientro è importante per quello che può darci in campo e fuori. Rientra da un lungo stop, sarà sicuramente tra i convocabili"."Sta decisamente meglio: credo ci siano i margini per vederlo tra i convocati per la Sampdoria"."Sono colpi importanti nell'economia di un campionato, ti danno grande morale e fiducia. Contro la Lazio abbiamo ottenuto un risultato importante, che sarebbe potuto essere anche una vittoria. Nel nostro percorso contiamo di riuscire a fare prima o poi un risultato di questo tipo, perché sono iniezioni di fiducia importanti".- "È una squadra che ha grande qualità: ha preso giocatori importanti, ha un'ottima organizzazione di gioco, ha qualità nel palleggio e individualità che possono risolvere la partita. Sarà una gara difficile, ma dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo, soprattutto dal punto di vista dell'intensità e dell'attenzione. Serviranno voglia, cattiveria, ma anche equilibrio".- "Anche lui rientra da un infortunio, ci vuole la giusta cautela. Ha dimostrato di star bene, ma dovremo valutare bene il suo impiego con lo staff medico. L'importante è che sia dentro il gruppo, se è convocabile uno spezzone di partita lo può anche fare. Da un lato c'è la voglia di recuperare i giocatori in fretta, ma dall'altro devi stare attento a non far danni".- "Bisogna mettere da parte queste cose e pensare alla gara di domani. Quello che è stato lo analizzi, sappiamo di essere carenti nell'ultimo passaggio e nella finalizzazione, ma da un punto di vista mentale si chiude un capitolo e ci si concentra su quello successivo. Ci devono essere convinzione e voglia: i ragazzi stanno lavorando bene, e quando è così non devi avere timori particolari, senza presunzione ma consapevole della tua forza".