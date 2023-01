In vista della sfida contro l'Udinese, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Verona, Zaffaroni. "Affrontiamo una squadra consolidata in Serie A, forte fisicamente e con giocatori di grande qualità, temibile sulle palle inattive. Nel loro stadio sono sempre difficili da affrontare, sarà una gara ricca di insidie: dovremo metterci tanta attenzione, e l'atteggiamento giusto. Bisognerà saper reggere nei duelli, la partita si giocherà molto lì. Le caratteristiche di Ilic le conosciamo: è stato qui per diversi anni, è stato un giocatore importante. Non ho ancora visto da vicino Duda, vogliamo rimanere focalizzati sulla partita di lunedì".



"Henry e Hrustic sono out. Veloso ha avuto un problema muscolare, sicuramente non ci sarà. Faraoni ha ricominciato a lavorare sul campo: in settimana aumenterà i carichi, è sulla via del recupero. Rispetto alla scorsa partita rientra Verdi".



"In questo periodo ci sono dinamiche tecniche e societarie nelle quali non voglio entrare. Abbiamo usufruito di Ivan Ilic fino all'ultima partita, d'ora in poi non ci sarà. Ci concentriamo su chi c'è".