Veronica Bielik, ovvero il "lato B più bello di Polonia", è una modella polacca di 28 anni, famosa in tutto il mondo per tre motivi. Il primo ve lo abbiamo già detto: il lato B, per il quale in un post su Instagram, dove vanta un seguito di 3,2 milioni di followers, la Bielik ha evocato l'emoticon della pesca (associata inevitabilmente alle forme del lato b sui social ndr.). Gli altri due motivi riguardano il colore 'rosso' e corrispondono ad altrettante passioni della bellissima modella: la Ferrari e il Liverpool, di cui è tifosissima. Per il resto, la vita di Veronica si divide fra il mondo della moda e quello dei social. Altri segnali particolari? Veronica ha anche una sorella altrettanto bella, Zosia, che vediamo con lei in foto. Pronti per la gallery?



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI VERONICA BIELIK!