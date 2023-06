L'estate 2023 vedrà Marco Verratti lontano dal Paris Saint Germain dopo 11 anni. La voglia del centrocampista italiano di ritornare in Italia e provare la Serie A si scontra però con le richieste economiche del giocatore e allora è ancora una volta l'Arabia Saudita a rappresentare per l'ex-Pescara una pista concreta per l'addio.