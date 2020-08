E' partito dae ora si gioca la finale di. Dalalla Catedral di, lo, il sacro e il profano: Maro, con un pallone al piede, è il simbolo d'in giro perè anche quello del, in quanto arrivato nel, quando Leonardo lo soffiò alprelevandolo dopo una stagione da urlo nel suo, dove è esploso sotto lo sguardo di Zeman. Arrivò con, la stessa estate: il brasiliano è al passo d'addio, lo svedese se n'è andato da tempo, lui no. Resta e resterà (contratto sino al 2024): nel futuro c'è anche la fascia da capitano.Simboleggia tante cose,. Della sua terra abbiamo detto, con queldichiarato alla partenza per Parigi che fa ancora sorridere, sebbene siano passati 8 anni. Senza dimenticare ilpost eliminazione dalcheriecheggia ancora nelle orecchie degli italiani. Delanche abbiamo scritto:E, ovviamente, rappresenta un pezzo di Nazionale: con, in Azzurro, si è visto il miglior Verratti di sempre, regista in coabitazione con, piùa comporre un trio dal respiro internazionale. Jorginho ha vinto l'Europa League la scorsa stagione, l'interista se la gioca in questa, e, come lo chiamano in Francia, è in ballo per la Champions. Rappresenta tante cose, Verratti.Marco Verratti, che ha recuperato dall'infortunio al polpaccio, rischia di entrare nella storia:. Quell'estate, quella del 2012, dopo la promozione col Pescara, è stato il bivio della sua carriera: da una parte Napoli o Juve ma poche possibilità di essere subito titolare, dall'altra il PSG, che gli ha dato subito fiducia. Quasi a scatola chiusa. Lui ha preso la strada per Parigi, all'ombra della Tour-Eiffel, senza dubbi, brillando sin da subito, dalla prima amichevole estiva contro il Chelsea.. Dopo 3 anni, da quella persa dalla Juve contro il Real Madrid, un italiano torna in finale di Champions. E lo fa senza mai aver giocato in Serie A.@AngeTaglieri88