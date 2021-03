Intervistato da Sky Sport, il centrocampista del PSG, Marco Verratti ha parlato della

gara pareggiata 1-1 contro il Barcellona ma che è valsa la qualificazione ai questi di Champions.





INDISPENSABILE - "Sicuramente mi sento importante. Lo dice il mister, lo dicono i compagni. Loro hanno fiducia in me e sta a me fare sempre di più".



RISULTATO IMPORTANTE - "Oggi ci hanno messo in difficoltà, sono una grande squadra, ma era importante non sbagliare niente. I dettagli sono importanti e contro di loro non vincevamo da tanto tempo".



LA JUVE - "Ho visto la partita della Juve e un po' mi dispiace perché ho amici fra di loro. I dettagli sono importanti l'ho detto prima ed è anche il bello della Champions".



SCELTA - "Aspettarli non è stata una scelta, ma una questione di difficoltà. Certo quando vinci così l'andata il primo pensiero è a difendere bene. Poi sapevamo che abbassandoci un po' ci sarebbe stato un po' più di spazio dietro che però non abbiamo sfruttato al meglio. Ci è mancata un po' di profondità".