Brutta avventura per Marco Verratti che si stava godendo le vacanze a Ibizia con la bellissima compagna Jessica Aidi e tanti amici. Il centrocampista italiano del PSG ha affittato una super villa di proprietà di Ronaldo il Fenomeno (che è il presidente del Valladolid ma ha investito tanto in giro per il mondo), ma è stato vittima di una rapina da cifre monstre.



3 MILIONI - Secondo quanto riportato dall'agenzia spagnola EFE, il furto è stato confermato dalla Guardia Civil che ha ribadito come dalla villa siano stati sottratti contanti, gioielli e non solo per un valore di 3 milioni di euro. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine al momento del furto nella villa non c’era nessuno, e non ci sono segni di effrazione ai vari ingressi.