Il sabato di Serie B ha regalato una perla agli appassionati di calcio: un gol che presto farà il giro del mondo e potremo vedere online ovunque. Lo ha realizzato Valerio Verre, centrocampista del Palermo che ha sbloccato il match contro la capolista Frosinone con una rete strepitosa da centrocampo.



Ex Samp e Roma, tra le altre, Verre è arrivato a Palermo nello scorso gennaio in prestito dai liguri ma ci ha messo poco per diventare un perno della squadra di Corini. E ora con questa prodezza, arrivata per giunta in una delle partite più attese della venticinquesima giornata di Serie B, è entrato definitivamente nel cuore dei suoi tifosi.



Minuto trentasette. I rosanero recuperano la palla in avanti, Verre vede il portiere avversario Turati fuori dai pali e, di prima intenzione, col destro, lo scavalca con un incredibile pallonetto da prima della linea di centrocampo. Il Barbera può esplodere stavolta. La rete infatti ha ricordato subito quella segnata nello stesso stadio anni fa da Mascara durante un Palermo-Catania. Allora esultarono gli etnei, stavolta Verre ha fatto gioire i palermitani.