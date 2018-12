Atalanta-Juve è storicamente una di quelle partite speciali per i bianconeri. Tanti gli episodi positivi, ma recentemente quello di Bergamo è diventato un campo ancor più ostico del solito. L'ultimo pareggio ne è testimonianza, con quel gol annullato dalla Var in situazione analoghe a quello di sabato scorso contro la Roma e il rigore di Dybala sbagliato a tempo quasi scaduto. Era un momento delicato per la Juve, lontano ormai anni luce da quello attuale. Anche see, nonostante le assenze che complicheranno i piani sia di Gian Pieroche di Max. Tutti gli indizi portano proprio alla partita di domani. Che poi di riposo si parla per modo di dire: Ronaldo sarà in panchina, pronto a intervenire se necessario. È questa la decisione di Natale, salvo sorprese di Santo Stefano. Ma come cambierà la Juve?, con altre rotazioni in mediana e difesa (Benatia o Rugani per Chiellini, Emre Can per Pjanic).con Benatia e Rugani al fianco di Bonucci. Si lavorerà ancora oggi pomeriggio alla Continassa, prima della partenza per Bergamo: obiettivo unico, continuare a scrivere record, allungando la già straordinaria strisca di otto successi consecutivi in trasferta.