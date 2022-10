Questa sera a partire dalle 21 l'Inter fa visita al Camp Nou al Barcellona per il match più importante del girone C di Champions League. Un'autentica sfida da dentro o fuori per entrambe le squadre accompagnate da grande entusiasmo sia da parte dei tifosi blaugrana, ma anche dei numerosi supporters interisti presenti e giunti in Catalogna.



DIVIETO NERAZZURRO - Il clima attorno al Camp Nou si fa sempre più elettrico di ora in ora e non sono pochi i tifosi interisti che stanno sfidando il vademecum condiviso dal Barcellona, che vieterebbe ai supporters nerazzurri di esibire i vessilli e i colori del proprio club in altri settori dello stadio diversi da quello ospite.



INZAGHI CON LE DUE PUNTE - Inzaghi va sul sicuro, o almeno ci prova confermando il pacchetto arretrato di San Siro con Onana in porta davanti al muro Skriniar-De Vrij-Bastoni. Darmian prende il posto di Dumfries lungo l'out di destra mentre Mkhitaryan sarà confermato ma non da sottopunta, bensì da mezzala e con Dzeko accanto a Lautaro.



XAVI COL DUBBIO DEMBELE-RAPHINA - Cambia Xavi rispetto alla gara di andata con Piqué che partirà dal 1' (complice l'infortunio di Christensen) insieme all'uomo mercato (anche per l'Inter) Alejandro Baldé. Fino all'ultimo resiste il dubbio Dembelé Ansu Fati con il gioiellino spagnolo in vantaggio.