Questa sera a partire dalle 21 al Camp Nou andrà in scena Barcellona-Inter gara fondamentale per il percorso di entrambe in Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L'attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, è stato coinvolto in 27 gol nelle ultime 15 presenze casalinghe in Champions League (22 gol e 5 assist), inclusa una tripletta nella sua prima gara in casa con la squadra catalana nella competizione. Solo due giocatori hanno segnato una tripletta in due partite casalinghe consecutive in Champions League: Lionel Messi nell’ottobre 2016 e Cristiano Ronaldo nel maggio 2017.