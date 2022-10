Questa sera a partire dalle 21 al Camp Nou andrà in scena Barcellona-Inter gara fondamentale per il percorso di entrambe in Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Barcellona ha subito una sola sconfitta nelle ultime 17 gare in casa contro squadre italiane in Champions League (13V, 3N), anche se il KO è arrivato nell’occasione più recente: 0-3 contro la Juventus a dicembre 2020.