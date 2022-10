Questa sera a partire dalle 21 al Camp Nou andrà in scena Barcellona-Inter gara fondamentale per il percorso di entrambe in Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L'Inter ha battuto il Barcellona 1-0 nella terza giornata, nonostante abbia tentato solo cinque tiri e abbia registrato solo il 28% di possesso palla. In particolare, nessuna squadra oltre l’Inter in questa stagione ha vinto una gara di Champions League con un valore di Expected Goals pari a 0.18.