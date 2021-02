Verso il derby, la carica dei tifosi dell'Inter: bandiere e cori per gli oltre 2.000 all'esterno di San Siro #MilanInter pic.twitter.com/yt882ZGCno — calciomercato.com (@cmdotcom) February 21, 2021

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Milan-Inter, ma l'atmosfera all'esterno di San Siro è già bollente. Oltre duemila tifosi dell'Inter si sono radunati fuori lo stadio intorno alle 12, con tanto di bandiere e sciarpe, per far caricare la squadra in vista della partita. Cori e clima già caldo.