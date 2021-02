Niente ritrovo in centro città. Cambia, a poche ore dal derby di Milano, il programma dei tifosi dell'Inter. I supporters nerazzurri, infatti, avevano inizialmente organizzato un ritrovo davanti al Castello Sforzesco alle 10.30 del mattino, così da colorare una delle zone più celebri della città con bandiere e sciarpe nerazzurre. La questura di Milano, però, ha annullato l'evento, scongiurando possibili assembramenti pericolosi in epoca Covid.



LA NOTA - Tramite un post sui propri canali social, la Curva Nord ha spiegato: "ll previsto ritrovo davanti al Castello Sforzesco è stato annullato su imposizione della questura. Non vogliamo alimentare polemiche. L'unico nostro obiettivo è far vivere una giornata di festa a tutta gli interisti. Il nuovo punto d'incontro è per le 11.00 sotto la Curva Nord del Meazza (altezza Baretto). Dalle 10.30 saranno attivi gli stand del materiale, in maniera tale da permettere a tutti di indossare qualcosa di neroazzurro. Per mezzogiorno è previsto l'arrivo del nostro amico Pucci che starà insieme a noi a cantare i nostri inni. Attenderemo poi l'arrivo della squadra per trasmettere a chi andrà in campo tutto il nostro Amore. Avanti popolo nerazzurro! Avanti Curva Nord!".