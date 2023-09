Milano si prepara, il quinto derby del 2023 è ormai alle porte. E per ilè caccia al riscatto dopo la sconfitta nei quattro precedenti tra Supercoppa, campionato e Champions League. La cura dei dettagli è massima, anche il più piccolo può fare la differenza e per questo Stefanolavora per non lasciare nulla al caso. E per il tecnico c'è da fare i conti con una criticità evidente: la- Ladi Fikayodopo l'espulsione rimediata contro la Roma (doppio giallo) era già una tegola importante, ma durante la sosta se n'è aggiunta un'altra: l'infortunio di Pierre, sostituto designato del britannico. Unin allenamento che ha costretto il francese ex Lione a lavorare a parte negli scorsi giorni e che sarà rivalutato con esami strumentali nelle prossime ore, ma il recupero per l'è altamente improbabile. Tutti gli indizi portano quindi a Simondal primo minuto accanto a Malick, una pista confermata anche dal tedesco a margine del premio Gentleman Fair Play: "Il mister decide chi gioca con con chi. Kjaer? Penso che sia un giocatore molto esperto, molto bravo, che parla molto e mi sento molto a mio agio a giocare con lui. Spero che anche lui si senta a suo agio a giocare con me"., se si considera che i due hanno giocato insieme solo in altre due occasioni nella scorsa stagione, Cremonese nel novembre 2022 (0-0) e Tottenham a febbraio 2023 (1-0):, per Kjaer e Thiaw dunque si tratterebbe di una prima volta in una linea a 4 con l'arduo compito di arginare le folate di Lautaro Martinez e compagni.- Una difesa da reinventare, mentre dalla cintola in su il Diavolo non dovrebbe vedere particolari cambiamenti.confermati con Krunic, davanti Rafaela supportare un Olivierche ha superato il problema alla caviglia patito in nazionale tornando ad allenarsi con i compagni. Per il francese poi, c'è una doppia missione personale: non solo lache ora guida la classifica marcatori con 5 gol (4 per il centravanti rossonero), Giroud punta ad andare a segno in tutte le prime quattro partite della stagione, al Milan non accade dal 1998/99 ().- Venerdì 15 settembre i rossoneri scenderanno in campo a Milanello, in mattinata, per l'allenamento di rifinitura., sempre nel centro sportivo di Carnago, è prevista ladi Stefano Pioli.