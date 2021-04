Leon Goretzka e Lucas Hernandez, assenti sabato in Bundesliga per i rispettivi infortuni, sono nuovamente disponibili e saranno convocati dall'allenatore del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick, per la sfida di domani in Champions contro il Paris Saint Germain. Lo ha annunciato lo stesso tecnico tedesco, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale, come riporta l'Ansa.



"Lucas si è allenato, supponiamo possa giocare. Anche per Leon sembra tutto passato", ha detto Flick, che ha anche confermato l'indisponibilità di Robert Lewandowski, sebbene l'attaccante polacco abbia ripreso ad allenarsi - ma senza pallone - lunedì mattina, per la prima volta dall'infortunio al ginocchio di due settimane fa.



Il Bayern è comunque falcidiato da diverse assenze. Oltre a Lewandowski saranno indisponibili anche Serge Gnabry (Covid-19), così come gli infortunati, più o meno gravi, Corentin Tolisso, Douglas Costa e Niklas Süle.