Questa sera a partire dalle ore 21 l'Inter ospiterà a San Siro il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Liverpool ha vinto le ultime due trasferte contro squadre italiane in Champions League, battendo l'Atalanta nel 2020-21 e il Milan in questa stagione: solo un successo in meno di quelli ottenuti nelle prime 14 gare esterne contro avversarie italiane in tutte le competizioni europee (3N, 8P).