Alle 20.45 a San Siro andrà in scena Inter-Milan il derby di Milano. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L’Inter ha vinto quattro degli ultimi sei derby di Milano in Serie A come squadra ospitante, tenendo la porta inviolata con Handanovic in quattro occasioni: tanti clean sheet quanti quelli collezionati dai nerazzurri nelle 31 precedenti. Il portiere sloveno va però verso il forfait con Padelli pronto a prendere il suo posto.