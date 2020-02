Alle 20.45 a San Siro andrà in scena Inter-Milan il derby di Milano. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Zlatan Ibrahimovic ha segnato cinque gol in sette sfide contro l’Inter in Serie A, compresa la sua ultima marcatura multipla nel massimo torneo (maggio 2012). Inoltre, l’arrivo dello svedese ha dato nuova linfa al Milan: senza di lui in campo in questo campionato, la media punti dei rossoneri è stata di 1.2 a partita; con lui sul rettangolo verde, invece, è di 2.5 a match.