Sei degli ultimi otto successi dell’Inter nel derby meneghino in campionato (compresi i quattro più recenti) sono arrivati nel girone di andata; in sei di questi, i nerazzurri non hanno subito gol. L’Inter ha vinto le ultime sei partite disputate in tutte le competizioni; non infila almeno sette successi consecutivi da gennaio 2017 (nell’occasione furono nove).