A partire dalle 18 a San Siro, andrà in scena Inter-Napoli, sfida importantissima per la lotta scudetto. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L’Inter è la vittima preferita di Fabián Ruiz da quando veste la maglia del Napoli: tre reti considerando tutte le competizioni, tra cui un gol a San Siro in una semifinale di Coppa Italia e la sua unica doppietta in Serie A (maggio 2019).