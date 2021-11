A partire dalle 18 a San Siro, andrà in scena Inter-Napoli, sfida importantissima per la lotta scudetto. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Dopo aver messo insieme ben nove gol (cinque il bosniaco, quattro l’argentino) in Serie A tra la sosta di settembre e quella di ottobre (cinque partite), la coppia Edin Dzeko-Lautaro Martínez ha messo a referto soltanto una rete (il bosniaco contro la Juventus) in cinque gare di campionato tra la sosta di ottobre e quella di novembre.