A partire dalle 18 a San Siro, andrà in scena Inter-Napoli, sfida importantissima per la lotta scudetto. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L’Inter è rimasta imbattuta nelle sfide contro il Napoli degli ultimi due campionati di Serie A (tre vittorie e un pareggio): l’ultimo successo campano risale al 4-1 del maggio 2019, in casa degli azzurri.