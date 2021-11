​ ​A partire dalle 18 andrà in scena Juventus-Atalanta, match clou della 14esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L’Atalanta ha guadagnato 16 punti sui 18 disponibili in trasferta in questo campionato, record per i bergamaschi nelle prime sei gare esterne di Serie A - dopo sette partite i nerazzurri non hanno mai ottenuto più dei 15 punti della stagione 2020/21.