Juve-Inter è il posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A, la 12esima del girone di ritorno. Calcio d'inizio all'Allianz Stadium a partire dalle 20.45. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L’Inter è la vittima preferita in Serie A di Juan Cuadrado: cinque gol segnati dal colombiano ai nerazzurri, tutti in gare casalinghe, tra cui la doppietta nell’ultimo match giocato alla Stadium tra queste due squadre (3-2 per i bianconeri il 15 maggio 2021).