Si torna ufficialmente in campo e Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia è il primo match che andrà in scena. Ecco alcune curiosità statistiche.



La Juventus è imbattuta dal 1985 in casa contro il Milan in Coppa Italia: da allora, per i bianconeri tre successi e tre pareggi contro i rossoneri. La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe in Coppa Italia: è già striscia record per i bianconeri, che non erano mai andati oltre quota otto in precedenza.