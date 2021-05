A partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Milan importantissimo per la corsa Champions. Ecco alcune curiosità.



La Juventus ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A: non accadeva in campionato da aprile 2010, quando arrivò a 19 di fila – l’ultima squadra campione d’Italia l’anno precedente a fare peggio è stata l’Inter nel 2011 (12), unica dagli anni ’70 in avanti.