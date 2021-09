Su Tuttosport oggi in edicola il punto della situazione per quanto riguarda le scelte di formazione di Max Allegri in ottica Milan (big match di domenica sera all'Allianz Stadium). Giorgio Chiellini è pronto a riprendersi il suo posto in difesa, al fianco o di Leonardo Bonucci (fin qui sempre presente) o di Matthijs De Ligt. E a centrocampo? In attesa del ritorno di Arthur, e con Weston McKennie e Aaron Ramsey che al momento non convincono appieno, si va verso la conferma del centrocampo di ​Malmö: Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot.